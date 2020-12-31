Украина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона

Дмитрий Кулеба рассказал о будущем отношений Киева и Вашингтона/ РБК-Украина

После инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами.

Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами… Нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - сказал Кулеба.

Кроме безопасности и проведения реформ еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.

"Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Напомним: