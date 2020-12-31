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Украина ждет "рок-н-ролла": Кулеба высказался о будущем отношений Киева и Вашингтона

31 декабря 2020, 09:20
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Безопасность, трансформация Украины и экономическое сотрудничество - основные приоритеты в отношениях с США.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о будущем отношений Киева и Вашингтона/ РБК-Украина

После инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами.

Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами… Нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - сказал Кулеба.

Кроме безопасности и проведения реформ еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.

"Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Напомним:

  • Палата представителей Конгресса США еще раз одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом вето действующего президента Дональда Трампа было преодолено.
  • Законопроект предусматривает сумму в 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США. Предусмотрены также 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • В МИД Украины надеются на то, что при новоизбранном президенте Джо Байдене между нашей страной и США будет особое сотрудничество.
  • Полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, что в США во время президентства демократа Джозефа Байдена политика Вашингтона относительно Украины не изменится, но может увеличиться военно-техническая и финансовая помощь.

Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
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