Украина не получит ядерного статуса, а "элита обострется" - Юрий Романенко

Это бред, никакого ядерного статуса у Украины не будет. У нее нет ни ученых, ни ресурсов, ни воли, чтобы играть в такие игры.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, стоит ли нашей стране возобновлять свой ядерный статус.
"Это бред, никакого ядерного статуса у Украины не будет. У нее нет ни ученых, ни ресурсов, ни воли, чтобы играть в такие игры. Украине пригрозят пальцем – и украинская элита тут же обосрется. Нет в Украине элиты, которая была бы способна реализовывать такие большие и сложные проекты. Прекращайте бредить: не будет никогда у Украины ядерного статуса. В таком состоянии, как сейчас, она никогда не будет способна получить ядерное оружие", - сказал эксперт во время чата на Главреде.
Ядерная сделка России и США
- Президент США Джо Байден и российский глава государства Владимир Путин 26 января провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили вопросы продления соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений.
- 29 января президент РФ Путин подписал закон о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном на 5 лет. В Кремле подчеркнули, что такие меры соответствуют национальным интересам России.
- Договор СНВ-3 был продлен Вашингтоном и Москвой на 5 лет – до 5 февраля 2026 года. В Госдепе заявили, что США планируют провести дополнительные переговоры с Россией об эффективности контроля над вооружениями.
Автор: Екатерина Трохимчук