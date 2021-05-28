Украина не получит ядерного статуса, а "элита обострется" - Юрий Романенко

Нужен ли Украине ядерный статут рассказал Юрий Романенко / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, стоит ли нашей стране возобновлять свой ядерный статус.

"Это бред, никакого ядерного статуса у Украины не будет. У нее нет ни ученых, ни ресурсов, ни воли, чтобы играть в такие игры. Украине пригрозят пальцем – и украинская элита тут же обосрется. Нет в Украине элиты, которая была бы способна реализовывать такие большие и сложные проекты. Прекращайте бредить: не будет никогда у Украины ядерного статуса. В таком состоянии, как сейчас, она никогда не будет способна получить ядерное оружие", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

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