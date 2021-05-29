Ушел из жизни почетный консул Украины в США

Богдан Федорак работал Почетным консулом Украины с 2001 года. Был известным общественным деятелем.
В субботу, 29 мая, скончался Почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак. Дипломат проработал на этой должности с 2001 года, сообщили в пресс-службе посольства Украины в США и выразили свои соболезнования.
"С глубокой скорбью восприняли известие, что скончался Почетный консул Украины в городе Детройт Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", – говорится в сообщении.
Богдан Федорак работал Почетным консулом Украины с 2001 года. Был общественным деятелем, президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президентом Украинского Культурного центра Уоррен штата Мичиган, вице-президентом Украинско-Американского Фонда Свободы.
Гибель Виктора Гвоздя в Египте:
- В Египте во время дайвинга умер бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
- Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо.
- Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни.
- На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию.
- В то же время, несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть.
Автор: Екатерина Трохимчук