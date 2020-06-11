В ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам

Выяснились условия открытия границ ЕС для украинцев / Фото facebook

В Еврокомиссии обнародовали критерии, по котором вскоре будут отмены ограничения для путешествий жителей ряда стран, в том числе и для Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующие рекомендации ЕК.

В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран следует учитывать принцип взаимности.

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"Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС... Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет", - говорится в рекомендациях.

Как ранее писал Главред, возобновление туризма между Украиной и Евросоюзом отложено как минимум до конца июня. Украинцы, которые планировали авиаперелеты в Европу, вынуждены будут отложить свой визит, по меньшей мере, до 1 июля.