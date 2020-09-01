"Увальни в балаклавах" нагло хватают студентов на улицах Минска

Студенты в Минске протестуют / TYT.by

Во вторник, 1 сентября, в Минске студенты массово вышли на улицы с протестами – они требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко. Выражать свою гражданскую позицию им всячески мешают силовики. Вначале они пытались разогнать протестующих, а потом начали их грубо задерживать.

Об этом сказано в сообщениях ряда белорусских Telegram-каналов.

Отметим, уже известно, что в ходе протестов в Минске 1 сентября ОМОН схватил 17 человек. Среди задержанных есть журналисты.

В то же время стало известно, что группа протестующих студентов прорвала оцепление милиции в столице Белоруссии. Как сообщается, это произошло на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ.

Сотрудники силовых структур несколько раз перекрывали подходы к площади Независимости. В 16 часов студенты все же вышли на проспект. Часть из них прорвала оцепление милиции, другая — убежала по дороге. Несколько раз перебегая проспект, молодежь приблизилась к площади Независимости, подход к которой им снова перекрыли. Студенты, которых осталось заметно меньше, ушли в сторону стадиона "Динамо".

Также сообщается, что в Минске около стадиона "Динамо" людей начали выхватывать прямо из толпы. Как сообщает TYT.by, у стадиона "Динамо" были задержаны минимум 7 человек. После этого молодые люди группой двинулась к метро, чтобы безопасно доехать домой. Часть осталась на месте, до 20 человек. Рядом с ними остановились и дежурят три синих буса без номеров с сотрудниками ОМОНа.

Также ОМОН нагло хватает людей на Кирова. Минимум два человека были задержаны на пересечении Кирова и Свердлова. К основной массе людей в этот момент правоохранители не подходили. В колонне студентов осталось около 200 человек. Они дошли до перекрестка Кирова и Свердлова, после чего развернулись и пошли в обратную сторону. У стадиона их начали массово задерживать.

На улице Свердлова ОМОН выбежал за студентами. Одного студента задержали. В ответ на задержание кричали "Смелые против детей!"

В Telegram-канале "Беларусь головного мозга" отметили, что когда все студенты убежали от "увальней в балаклавах", они принялись задерживать прессу.

Читайте такжеЛукашенко опять назвал россиян братьямиНапомним, ранее студенты высших учебных заведений Минска инициировали проведение 1 сентября общенациональной забастовки против действующего правящего режима. В ходе мероприятий они намерены собирать подписи за отставку избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил Telegram-канал Студенческая осень.

В сообщении отмечается, что кроме отставки Лукашенко с поста главы государства, студенты требуют остановки насилия и привлечения силовиков к ответственности за пытки и издевательства над белорусами, освобождения задержанных и политических заключенных, прекращения преследования по политическим взглядам, роспуска ЦИК, а также проведения повторных президентских выборов по демократическим процедурам.