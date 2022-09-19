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Ужимки и гримасы: появилось объяснение неадекватного поведения Путина в Самарканде

19 сентября 2022, 13:40

Президент РФ опозорился перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Владимир Путин отличился странным поведением на саммите ШОС / Reuters

Президент РФ Владимир Путин снова отличился неадекватным поведением на публике. На сей раз он демонстрировал странные ужимки и гримасничал перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это произошло в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, которой прошел в узбекском Самарканде. Видео уже опубликовали в Сети.

Судя по всему, Путин странно отреагировал на то, что пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын поприветствовали одного из участников мероприятия объятием и поцелуем.

Президента РФ от этого передернуло, и он стал демонстрировать окружающим странные телодвижения, пытаясь что-то сказать.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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