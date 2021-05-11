В аэропорту Португалии украинец умер после пыток: появилось решение суда

Португальский суд признал, что Игорь Гоменюк умер в результате пыток, и наказал виновных / УНИАН

В столице Португалии Лиссабоне суд признал, что 40-летний иммигрант-украинец Игорь Гоменюк скончался во время пребывания под стражей в лиссабонском аэропорту в результате тяжких телесных повреждений, которые бывший высокопоставленный сотрудник миграционной службы страны назвал равносильными пыткам.

Суд в понедельник, 10 мая, признал, что в избиении гражданина Украины виновны три инспектора миграционной службы, сообщает Associated Press.

По данным агентства, двух инспекторов приговорили к девяти годам тюрьмы, а еще один злоумышленник получил семь лет тюремного заключения.

"Суд Лиссабона установил, что инспекторы били человека в наручниках дубинками, ногами… сломали ему ребра и вызвали удушье", – отмечается в материале.

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