УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В аэропорту Португалии украинец умер после пыток: появилось решение суда

11 мая 2021, 08:05
Прослушать новость
Остановить

Гражданина Украины забили до смерти инспекторы португальской миграционной службы.

В Португалии суд признал, что украинец умер в результате пыток, и наказал виновных
Португальский суд признал, что Игорь Гоменюк умер в результате пыток, и наказал виновных / УНИАН

В столице Португалии Лиссабоне суд признал, что 40-летний иммигрант-украинец Игорь Гоменюк скончался во время пребывания под стражей в лиссабонском аэропорту в результате тяжких телесных повреждений, которые бывший высокопоставленный сотрудник миграционной службы страны назвал равносильными пыткам.

Суд в понедельник, 10 мая, признал, что в избиении гражданина Украины виновны три инспектора миграционной службы, сообщает Associated Press.

По данным агентства, двух инспекторов приговорили к девяти годам тюрьмы, а еще один злоумышленник получил семь лет тюремного заключения.

"Суд Лиссабона установил, что инспекторы били человека в наручниках дубинками, ногами… сломали ему ребра и вызвали удушье", – отмечается в материале.

Украинец убит в Португалии – что нужно знать о скандале

  • В марте прошлого года Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона – украинец пытался въехать в Португалию без действующей визы и не захотел улетать из страны.
  • Позже стало известно, что украинец умер. Сначала появилась информация, что причина смерти мужчины – приступ эпилепсии.
  • Потом СМИ узнали, что Гоменюк скончался в результате избиения. Были задержаны три сотрудника миграционной службы. Разгорелся скандал, глава ведомства ушел в отставку.
  • У Гоменюка остались жена и двое детей. Семья умершего живет в Украине. Португальские власти выплатили супруге украинца компенсацию в сумме 700 000 евро.
Игорь Гоменюк
Сейчас вы просматриваете новость «В аэропорту Португалии украинец умер после пыток: появилось решение суда». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как поздравить с Красной горкой – открытки и текстыКак поздравить с Красной горкой – открытки и тексты Журналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжаЖурналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжа Красная горка 2021: приметы на погоду, замужество и богатствоКрасная горка 2021: приметы на погоду, замужество и богатство Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на УкраинуЭксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Гороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное времяГороскоп на 8 мая 2021 года для всех: когда самое опасное время

Последние новости

08:17
COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало
08:05
В аэропорту Португалии украинец умер после пыток: появилось решение суда Видео
07:59
Саммит НАТО в июне: эксперт объяснил, почему ПДЧ для Украины не так важен Видео
07:44
Эксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогноз Видео
07:34
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
Реклама
07:21
Пандемия COVID-19: в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато, но есть нюанс Видео
07:13
Отпуск-2021: в какие страны могут поехать украинцы
06:53
Названы семь продуктов, которые могут облегчить симптомы аллергии Видео
06:50
В Сети появилось видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю Видео
06:24
Генерал ВСУ оценил худший сценарий с подлой тактикой РФ в Черном море Видео
06:02
Шикарные шорты и элегантные бермуды врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
05:32
О какой болезни сигнализирует заложенный нос - ответ ученого Видео
05:01
Наплевали на санкции: в аннексированный Крым завезли оборудование из ЕС Видео
04:25
Стало известно, как связаны сильные зевки и мозг Видео
03:50
Иммунолог назвал сроки, когда коронавирус атакует Украину с новой силой Видео
03:28
Названы продукты, которые помогают избавиться от бессонницы Видео
02:49
Илларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина Видео
02:11
Помните о Clubhouse? Соцсеть наконец запустила приложение для Android
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: вызов новолуния и угасание чувств Видео
00:55
В моде невероятно красивый желтый маникюр, который сделает вас ярче Фото Видео
Реклама
00:20
Врач рассказал, почему утром нельзя пить молоко Видео
00:19
С какими мужчинами у женщин самые мощные оргазмы - ответ ученых
10 мая, понедельник
23:33
Боррель сделал неожиданное заявление об отношениях России и ЕС Видео
22:58
Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен Видео
22:51
В Украину идет новая волна похолодания с "сюрпризом" Видео
22:33
Ошибки макияжа, которые чрезвычайно старят женщин Видео
22:28
В ВОЗ подсчитали, сколько стран до сих пор не получили COVID-вакцину Видео
22:01
Страны Бухарестской девятки резко осудили Россию за агрессию Видео
21:52
Выяснилось, что произошло с врачем Навального, который исчез в лесу Видео
21:19
Байден сделал заявление о встрече с Путиным Видео
21:05
Комаровский рассказал, можно ли малышам до года давать твердые фрукты Видео
20:49
Евросоюз готовит мощный удар по режиму Лукашенко Видео
20:37
Сегодня последнее приключение Нейтана Дрейка празднует 5-летие Видео
20:31
Социологи выяснили, что знают украинцы об аварии на ЧАЭС
20:26
Как убрать ржавчину: простые советы Видео
20:24
Украинцев предупредили о более опасной волне COVID-19 Видео
20:10
В моде бесподобные женские рубашки: с чем носить смелое предложение весны Фото Видео
19:45
Президент Румынии резко высказался в адрес России и поддержал Украину Видео
19:44
Шмыгаль признался, повлияет ли увольнение Коболева на переговоры с МВФ Видео
19:30
"Россия легко захватит Украину": в Мариуполе женщина оскорбила украинскую армию Видео
Реклама
19:17
Диетолог поведала, для чего нам нужна клетчатка Видео
19:05
65 часов – не предел. Названо время прохождения необычного экшена Biomutant Видео
18:47
Карантин в Украине продлят до августа: Шмыгаль назвал причину Видео
18:45
Вкусная домашняя пастила из яблок: невероятно простой рецепт Видео
18:44
Премьер Британии попал в скандал из-за своего шикарного отдыха
18:38
Французские военные бьют тревогу и предупреждают Макрона о войне Видео
18:12
Вслед за LG "умер" ещё один популярный бренд смартфонов Видео
17:39
В Украине взвинтят цены на алкоголь: сколько будем платить Видео
17:25
Новый взгляд на историю о Робине Гуде – вышла игра Hood: Outlaws & Legends Видео
17:02
Ради деда-ветерана: на Одесчине мальчик напился водки на могилах Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять