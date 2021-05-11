В аэропорту Португалии украинец умер после пыток: появилось решение суда

Гражданина Украины забили до смерти инспекторы португальской миграционной службы.
В столице Португалии Лиссабоне суд признал, что 40-летний иммигрант-украинец Игорь Гоменюк скончался во время пребывания под стражей в лиссабонском аэропорту в результате тяжких телесных повреждений, которые бывший высокопоставленный сотрудник миграционной службы страны назвал равносильными пыткам.
Суд в понедельник, 10 мая, признал, что в избиении гражданина Украины виновны три инспектора миграционной службы, сообщает Associated Press.
По данным агентства, двух инспекторов приговорили к девяти годам тюрьмы, а еще один злоумышленник получил семь лет тюремного заключения.
"Суд Лиссабона установил, что инспекторы били человека в наручниках дубинками, ногами… сломали ему ребра и вызвали удушье", – отмечается в материале.
Украинец убит в Португалии – что нужно знать о скандале
- В марте прошлого года Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона – украинец пытался въехать в Португалию без действующей визы и не захотел улетать из страны.
- Позже стало известно, что украинец умер. Сначала появилась информация, что причина смерти мужчины – приступ эпилепсии.
- Потом СМИ узнали, что Гоменюк скончался в результате избиения. Были задержаны три сотрудника миграционной службы. Разгорелся скандал, глава ведомства ушел в отставку.
- У Гоменюка остались жена и двое детей. Семья умершего живет в Украине. Португальские власти выплатили супруге украинца компенсацию в сумме 700 000 евро.
Автор: Екатерина Присяжнюк