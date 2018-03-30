В Киеве неизвестные забили до смерти общественного активиста

Неизвестные в Киеве убили активиста ОО "Беличанский рыбак" Николая Ярему, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15.

Трагедия произошла ночью 26 марта, а судя по многочисленным гематомам на теле погибшего, смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений, сообщает informator.news.

В частности, на лице активиста заметны следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

Неподалеку от места убийства валялся разбитый мобильный телефон. В нескольких метрах в стороне валялась батарея от телефона.

В помещении, в котором находился Ярема, был беспорядок, который, вероятно, возник в результате силового конфликта. Убитый был без верхней одежды и обуви.

Ранее активисты ОО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах неизвестные с молотками избили антикоррупционера.