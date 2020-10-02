В Армении сделали заявление о дальнейших планах по Нагорному Карабаху

Ереван готов пойти на мирные переговоры с Баку по конфликту в Нагорном Карабахе.
Армения намерена противостоять Азербайджану в Нагорном Карабахе, однако Ереван готов к переговорам с Баку и будет стремиться к работе со странами-гарантами перемирия – США, Россией и Францией – с целью дальнейшей деэскалации конфликта.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики Армения, сообщает пресс-служба ведомства.
В заявлении МИД речь идет о том, что действия Баку, Анкары и боевиков из других государств в районе нагорно-карабахского конфликта наносят урон региональной безопасности и провоцируют развитие большой войны.
Армения будет противостоять "агрессии против Карабаха", однако стратегической целью Еревана является достижение компромисса дипломатическим путем. Государство готово к работе по урегулированию конфликта вместе со странами-гарантами – США, Россией и Францией.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях
"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - подчеркивается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное столкновение между Баку и Ереваном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокационных обстрелах, после чего Азербайджан принял решение о начале контрнаступательной операции.
- Азербайджан получил поддержку Турции. Президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган подверг критике страны-гаранты урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и призвал Армению вывести свои войска из непризнанной НКР.
- В Армении утверждают, что Азербайджан вместе с Турцией напал на Нагорный Карабах 27 сентября. Ереван обвиняет Анкару в военной агрессии в зоне нагорно-карабахского конфликта.
- США, Франция и Россия 1 октября опубликовали совместное заявление, в рамках которого призвали стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному процессу решения вопроса.