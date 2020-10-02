В Армении сделали заявление о дальнейших планах по Нагорному Карабаху

Армения стремится к достижению компромисса по Нагорному Карабаху дипломатическим путем - МИД / Новости-Армения

Армения намерена противостоять Азербайджану в Нагорном Карабахе, однако Ереван готов к переговорам с Баку и будет стремиться к работе со странами-гарантами перемирия – США, Россией и Францией – с целью дальнейшей деэскалации конфликта.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики Армения, сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении МИД речь идет о том, что действия Баку, Анкары и боевиков из других государств в районе нагорно-карабахского конфликта наносят урон региональной безопасности и провоцируют развитие большой войны.

Армения будет противостоять "агрессии против Карабаха", однако стратегической целью Еревана является достижение компромисса дипломатическим путем. Государство готово к работе по урегулированию конфликта вместе со странами-гарантами – США, Россией и Францией.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - подчеркивается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Конфликт в Нагорном Карабахе