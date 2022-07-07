В армии оккупантов новый корпус, но технику для него уже разворовали - журналист Цымбалюк

В армии оккупантов новый корпус, но технику для него уже разворовали - журналист / ВСУ и ua.depositphotos.com

Генералитет оккупантов создал новый корпус в русской армии, однако для его личного состава нашлись только самые некомпетентные бойцы и офицеры. А боевая техника, которую должны были достать из запасов для этого корпуса, якобы давно украдена. Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook известный журналист Роман Цымбалюк.

"Генералы ВС РФ приняли решение о создании нового "ударного кулака", который добьет всё украинское в Украине. Задачу поставили соответствующим образом – создать в составе Западного военного округа 3 армейский корпус с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). С июня 2022 года задачу начали выполнять", – говорится в тексте.

Цымбалюк рассказал, что приказ укомплектовать новый корпус отправили во все военкоматы и воинские части. Поскольку личного состава недостаточно везде, командиры отправили для того, чтобы минимизировать ущерб для своей войсковой части, "исключительных идиотов, которые нигде не могут пригодится" и в значительно меньшем количестве, чем положено по расписании.

С техникой и вооружением также, по данным Цимбалюка, все плохо. В командовании отдали приказ расконсервировать столько складов и баз хранения, сколько необходимо для вооружения корпуса.

"Однако, при попытке реализации задуманного, снова столкнулись с традиционной для армии РФ проблемой – все разворовали. Для преобразования неработающей кучи металлолома в работающее "что-то" нужно большое количество времени и ресурсов, в том числе людских. В итоге, в армии РФ "почти появился" новый армейский корпус, который по состоянию на начало июля не имеет четкой структуры, не имеет назначенного командования, зато имеет нерабочую технику и не более чем 10% из желаемого количества личного состава", – подвел итог журналист.

Читайте такжеОккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

Напомним, ранее Роман Цымбалюк жестко откомментировал предварительные заявления кремлевского диктатора Владимира Путина ‒ особенно путинские "оправдания" по поводу вторжения в Украину.

"Ты, палач кровавый, не тебе решать судьбу Украины, как нам развиваться и жить", – сказал он.

До тог российский диктатор Владимир Путин обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину. Как сказал глава страны-агрессора, Москва пошла на войну якобы из-за отказа западного мира говорить о гарантиях безопасности для российского государства.

Другие новости: