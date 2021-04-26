В Австрии сделали громкое заявление в адрес России и защите от санкций

Канцлер Австрии выступил против введения новых санкций против РФ.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не поддерживает введение новых санкций против России. Накануне такое заявление сделали и в Германии.
"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти", — заявил глава австрийского правительства в интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.
Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".
Вместе с тем, по словам Курца, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.
Отметим, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас также выступил против ужесточения санкционного давления на Кремль. При этом он отметил, что в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией.
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Отношения России и Запада - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля допустил возможность разрыва отношений России и Евросоюза в том случае, если Брюссель будет вводить серьезные санкции, направленные на стратегические секторы экономики России.
- Позже в Кремле заявили, что СМИ допустили некорректную трактовку заявления Лаврова. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если против Москвы введут новые санкции, российские власти вынуждены будут пойти на крайние меры.
- Администрация Джо Байдена уже 19 февраля может представить доклад о новых санкциях против Северного потока-2. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ограничения будут введены в отношении российских компаний. Вероятнее всего, немецкие юридические лица под санкции не попадут.