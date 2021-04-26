УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Австрии сделали громкое заявление в адрес России и защите от санкций

26 апреля 2021, 17:23
Прослушать новость
Остановить

Канцлер Австрии выступил против введения новых санкций против РФ.

Австрия
Канцлер Австрии выступил против новых санкций против России / pixabay

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не поддерживает введение новых санкций против России. Накануне такое заявление сделали и в Германии.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти", — заявил глава австрийского правительства в интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.

Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".

Вместе с тем, по словам Курца, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.

Отметим, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас также выступил против ужесточения санкционного давления на Кремль. При этом он отметил, что в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией.

Читайте такжеКанада расширила санкции против России из-за Крыма

Отношения России и Запада - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля допустил возможность разрыва отношений России и Евросоюза в том случае, если Брюссель будет вводить серьезные санкции, направленные на стратегические секторы экономики России.
  • Позже в Кремле заявили, что СМИ допустили некорректную трактовку заявления Лаврова. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если против Москвы введут новые санкции, российские власти вынуждены будут пойти на крайние меры.
  • Администрация Джо Байдена уже 19 февраля может представить доклад о новых санкциях против Северного потока-2. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ограничения будут введены в отношении российских компаний. Вероятнее всего, немецкие юридические лица под санкции не попадут.

санкции Австрия санкции против России
Сейчас вы просматриваете новость «В Австрии сделали громкое заявление в адрес России и защите от санкций». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Дочь Брежневой в трусиках и сапогах устроила сексуальную фотосессиюДочь Брежневой в трусиках и сапогах устроила сексуальную фотосессию У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречиУ Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию" 7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас

Последние новости

19:35
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина
19:16
Telegram выпустил большое обновление, которое принесло ряд нововведений
19:06
Эксперт пояснил новую годовую цену на газ для населения Видео
19:01
Гороскоп на апрельское полнолуние для всех знаков Зодиака: чья жизнь под угрозой Видео
18:43
Украину предупредили о новом штамме коронавируса Видео
Реклама
18:39
"Зря я им фак показал": в Луцке копы гонялись за подростками Видео
18:30
Десять простых лайфхаков, как увеличить скорость интернета
18:03
У Зеленского обратились к США за военной помощью из-за наращивания войск РФ Видео
17:58
В Чернобыльской зоне появится современный КПП, музей и новые дороги
17:45
Россия обвинила Украину в недружественном шаге и решила выдворить дипломата Видео
17:23
В Австрии сделали громкое заявление в адрес России и защите от санкций Видео
17:08
Sony напомнила о Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 новым трейлером Видео
16:51
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
16:33
В Минздраве раскрыли, когда Киев точно покинет красную зону Видео
16:23
Страстная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делать Видео
16:20
Опасный индийский коронавирус уже рядом с Украиной - эпидемиолог Видео
16:20
Разработчик Silent Hill и MGS опубликовал плейлист для отдыха и учёбы Видео
16:06
Дни режима Путина будут сочтены при одном условии – российский политик
15:34
Свадьба и карьерное продвижение: гороскоп на май-2021 для Близнецов
15:00
Вышли два новых трейлера по грядущей игре Life is Strange: True Colors Видео
Реклама
14:58
На мегамостах в Запорожье завершился самый сложный этап "Большого строительства"
14:57
Кива стал кандидатом наук и вляпался в "туалетный" скандал Видео
14:48
Металл саркофага ЧАЭС может прослужить еще 100 лет - эксперты
14:43
В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным Видео
14:35
Дима Монатик попрощался с шоу Голос країни и напугал фанатов
14:10
В мобильной версии Chrome появилась функция отслеживания цен на товары
13:55
Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться Видео
13:51
В Раде дали прогноз на четвертую волну COVID-19 в Украине Видео
13:40
Обречен на успех: что сулит Раку гороскоп на май-2021
13:30
У Путина оценили намерение Зеленского расширить нормандский формат Видео
13:29
Уровень радиации на ЧАЭС после установки саркофага снизился в 10 раз
13:18
Актёр озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассекретил дату выхода игры Видео
13:06
Виноват год Сатурна: синоптик пояснил, какой погоды ждать в мае Видео
12:53
В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Байденом Видео
12:45
Дорофеева объяснила, как Лазановский выиграл после изгнания из Голосу країни Видео
12:43
"Масштабы поражают": эксперты рассказали о проекте "Укрытие" на ЧАЭС
12:27
Авторы Valorant представили новую карту и награды боевого пропуска Видео
12:23
Названа возможная дата назначения нового министра энергетики Видео
12:22
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте Видео
11:57
"Большое строительство": за 5 лет будет открыто столько же мостов, как за все годы независимости
Реклама
11:51
Обнародованы новые доказательства того, самолет МАУ в Иране был сбит Видео
11:34
Сергей Лазановский рассказал о планах на карьеру и своем главном страхе Видео
11:30
Как продлить жизнь с помощью вина: способы употребления Видео
11:24
Гладковский-младший сам пришел в САП, ему вручили обвинение - СМИ Видео
11:20
Зачем волосам рисовая вода и как ее приготовить Видео
11:18
Как строили саркофаг на ЧАЭС: субподрядчик проекта раскрыл детали
11:11
Позитив официально развелся с женой после 15 лет отношений Видео
11:06
Высокое кровяное давление: четыре "редких" признака очень опасного состояния Видео
11:05
Украину в конце апреля засыпало снегом: где бушует непогода Видео
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 апреля: сопровождение удачи и предательство Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять