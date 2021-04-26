В Австрии сделали громкое заявление в адрес России и защите от санкций

Канцлер Австрии выступил против новых санкций против России / pixabay

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не поддерживает введение новых санкций против России. Накануне такое заявление сделали и в Германии.

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти", — заявил глава австрийского правительства в интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.

Он настаивает на диалоге с Россией и считает, что "на нашем континенте мир будет только с Россией, а не против нее".

Вместе с тем, по словам Курца, санкции, которые уже ввел ЕС против РФ, являются правильными.

Отметим, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас также выступил против ужесточения санкционного давления на Кремль. При этом он отметил, что в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией.

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