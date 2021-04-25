В Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкций

Глава МИД ФРГ считает, что ужесточение санкций в отношении РФ приведет только к ухудшению ситуации.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, несмотря на действия России на границе возле Украины, выступил против ужесточения санкционного давления на Кремль.
В интервью он заявил, что в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией,
"Отношения очень плохие. Но они не должны и оставаться такими", - говорит глава МИД ФРГ.
"Суть дипломатии заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях. Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Маас.
Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи.
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Вместе с тем он отметил, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". Поэтому, как считает министр, "в интересах России наконец разрешить эти вопросы".
Отвод войск от границ Украины – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
- В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.