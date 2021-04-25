В Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкций

Германия выступает за диалог с Россией / pixabay

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, несмотря на действия России на границе возле Украины, выступил против ужесточения санкционного давления на Кремль.

В интервью он заявил, что в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией,

"Отношения очень плохие. Но они не должны и оставаться такими", - говорит глава МИД ФРГ.

"Суть дипломатии заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях. Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Маас.

Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи.

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Вместе с тем он отметил, что экономические санкции ЕС останутся в силе, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". Поэтому, как считает министр, "в интересах России наконец разрешить эти вопросы".

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