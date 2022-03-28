В Азербайджане "опустили" Минобороны РФ и обвинили Москву во лжи по "Нагорному Карабаху"

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Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление российского министерства о том, что Азербайджан якобы покинул свои позиции на территории "Нагорного Карабаха".

"Никаких изменений в позициях Азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении подразделений Азербайджанской Армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - говорится в заявлении азербайджанских военных

Там напомнили, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух", как говорят в РФ. Название упомянутого села - Фаррух.

Детали: Также в Азербайджане опровергли информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и ранении азербайджанских военнослужащих.

Азербайджан во второй раз за несколько дней напоминает РФ, что нет такой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

"Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджана, признанной и принятой международным сообществом, в том числе РФ", - добавили в Минобороны Азербайджана.

В Сети также опубликовали видео с военными Азербайджана в Фаррухе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военное руководство РФ решило перебросить в Украину некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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