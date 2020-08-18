В Беларуси нашли мертвым члена ЦИК, отказавшегося подписать фальсификации

/ Фото: ПСО Ангел

В Беларуси после нескольких дней поисков обнаружили тело директора Волковысского музея Константина Шишмакова, отказался подписывать протокол избирательной комиссии после выборов президента страны.

Как сообщает TUT.BY, 29-летний беларус, по предварительной версии следствия, совершил суицид.

Отмечается, что директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона пропал 15 августа. Накануне он работал в избирательной комиссии, где отказался подписывать протокол. В этот день он позвонил жене, сказал, что едет домой и больше не будет работать в музее. Однако больше родные его не увидели и начали поиски.

Отец погибшего Андрей Шишмаков рассказал, что 9 августа, когда его сын вместе с другим парнем, которые входили в состав избиркома, отказались подписывать протокол, за них расписались. Об этом погибший сообщил жене по телефону.

По словам отца, его сын был принципиальным человеком и категорически не подписал бы ложные документы.

/ Фото: TUT.BY

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в поддержку директора, который внезапно пропал. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

Позже тело Шишмакова было обнаружено с признаками суицида.

Напомним, во вторник, 18 августа, на белорусском правовом портале появился список из 25 страниц, в котором указаны фамилии силовиков, получивших медали от президента Беларуси Александра Лукашенко за "Безупречную службу".

Медали силовики получили на фоне волны насилия в Беларуси, где после оглашения результатов выборов вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся волной насилия со стороны силовиков в адрес белорусских граждан.