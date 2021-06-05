В Беларуси объяснили, как силовики выбивали из Протасевича "признание"

Роман Протасевич / Скриншот

Бывший подполковник белорусской милиции Александр Азаров, выступающий от объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, прокомментировал видео с признаниями задержанного Романа Протасевича.

"Когда я услышал о задержании Романа Протасевича, я уже сразу понял, что он будет давать признательные показания. Зная методы белорусских властей, КГБ, ГУБОПиК, трудно было отказаться от дачи показаний. Их методы очень сейчас напоминают 1937 год", - рассказал он в комментарии Сurrenttime.

Он рассказал, что белорусские силовики для получения "признаний" могут класть людей на пол, избивать резиновой дубинкой, стрелять из незаряженного пистолета в голову, от чего люди могут мочиться.

"Они сейчас применяют все что угодно, сейчас нет никаких проблем. Главное, чтобы человек признался в том, что им нужно. А также применяются методы внутрикамерной разработки, то есть если человек не согласился сразу давать показания, он помещается в камеру, к нему подсаживаются определенные лица. Все знают такие "пресс-камеры", где люди, которые там находятся, – это внештатные сотрудники, которые работают на зарплату. Они человека унижают, избивают, "опускают", можно так сказать, после чего он уже готов сделать все, что хочешь, лишь бы его посадили в другое место", - рассказал бывший белорусский силовик.

Он уверен в том, что показания Протасевич дал после применения мер физического воздействия.

"Что это под давлением – это сто процентов. Не только под давлением, но и под пытками, потому что видны следы телесных повреждений – на запястьях рук, лицо у него вообще неправильной формы. Я же его видел вживую, его с трудом можно узнать. Если с человеком общаешься вживую, и сейчас, смотря на камеру, видно, что с этим лицом что-то не то, на нем имеются какие-то выпуклости, которые могут быть от применения физического воздействия. Они, возможно, загримированы", - добавил Азаров.

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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.