В Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко

В Минске протестующих разгоняли водометами / Reuters

С четверга, 24 сентября, в Беларуси объявили общенациональную забастовку.

Как сообщает белорусский Telegram-канал Nexta, масштабные акции протеста планируются на воскресенье, 27 августа.

Одной из причин новых акций оппозиции является состоявшаяся в Минске тайная "инаугурация" Александра Лукашенко.

"Народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит", - пишут авторы призыва.

По их словам, белорусские власти в очередной раз продемонстрировали "бессмысленную жестокость", применив водометы с краской, стрельбу, избиения и провокации против протестующих.

В четверг и пятницу рабочих призвали принять участие в общенациональной забастовке.

"Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее. При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику", - говорится в сообщении.

Организаторы заявили о намерениях блокирования трасс водителями и пешеходами в разных районах городов. Также белорусов призвали не платить налоги и коммуналку, забирать вклады из банков и не покупать продукцию госпредприятий.

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"Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу", - призвали организаторы.