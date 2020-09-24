В Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко

Власть продемонстрировала "бессмысленную жестокость", заявили в белорусской оппозиции.
С четверга, 24 сентября, в Беларуси объявили общенациональную забастовку.
Как сообщает белорусский Telegram-канал Nexta, масштабные акции протеста планируются на воскресенье, 27 августа.
Одной из причин новых акций оппозиции является состоявшаяся в Минске тайная "инаугурация" Александра Лукашенко.
"Народ показал, что готов бороться столько, сколько потребуется. Хунта может провести хоть 1000 закрытых инаугураций, это ничего не изменит", - пишут авторы призыва.
По их словам, белорусские власти в очередной раз продемонстрировали "бессмысленную жестокость", применив водометы с краской, стрельбу, избиения и провокации против протестующих.
В четверг и пятницу рабочих призвали принять участие в общенациональной забастовке.
"Рабочим коллективам всех гос.предприятий снова пора показать себя. Вас, как обычно, будут запугивать, но жить в полном бесправии еще страшнее. При этой власти у вас и ваших детей всё равно нет будущего, каждая неделя незаконной власти будет добивать экономику", - говорится в сообщении.
Организаторы заявили о намерениях блокирования трасс водителями и пешеходами в разных районах городов. Также белорусов призвали не платить налоги и коммуналку, забирать вклады из банков и не покупать продукцию госпредприятий.
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"Заряжайте всех своих друзей и знакомых выходить на марш в ближайшее воскресенье. Мы ясно покажем всей Беларуси и миру, что крысиная хунта не имеет никакого отношения к нашему народу", - призвали организаторы.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная "инаугурация" Лукашенко.