В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены

В МИД потребовали беспристрастно рассмотреть дело Ивашина и пообещали "внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей к нему".
В городе Гродно (Беларусь) в субботу, 13 марта, задержали журналиста-расследователя Денисв Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца. До того как его забрали в СИЗО, в квартире у Ивашина прошел обыск, сообщает TUT.by.
По словам супруги журналиста, правоохранителей интересовали связи ее мужа с Украиной, хотя задержан он был за распространение личной информации.
Позже стало известно, что Ивашина задержали на два месяца.
В МИД Украины отреагировали на ситуацию с журналистом.
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"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины", - подчеркнула пресс-служба ведомства.
В МИД потребовали беспристрастно рассмотреть дело Ивашина и пообещали "внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей к нему".
Отношения Беларуси и Украины
- Дипломатические отношения Беларуси и Украины испортились после обвинений Лукашенко в августе прошлого года в адрес Украины и президента Зеленского в якобы финансовой поддержке белорусской оппозиции.
- В Киеве назвали такие обвинения необоснованными и напомнили Лукашенко о выдаче России боевиков ЧВК Вагнера. После этого в МИД сделали заявление о пересмотре дипломатических отношений с официальным Минском.
- 25 декабря 2020 года Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "банды Автуховича", которая, по его словам, везла тонны оружия через Украину на территорию белорусского государства.
- Лукашенко и окружение главы Беларуси являются фигурантами санкционных списков Запада из-за применения чрезмерной силы и насилия в отношении активистов в ходе протестных акций. ЕС 25 февраля продлил санкции против представителей белорусского режима до 2022 года.
- Официальный Киев и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь после 5 ноября 2020 года. Выборы президента страны 9 августа 2020 года государства считают недействительными.