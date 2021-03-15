В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены

В Беларуси задержали журналиста

В городе Гродно (Беларусь) в субботу, 13 марта, задержали журналиста-расследователя Денисв Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца. До того как его забрали в СИЗО, в квартире у Ивашина прошел обыск, сообщает TUT.by.

По словам супруги журналиста, правоохранителей интересовали связи ее мужа с Украиной, хотя задержан он был за распространение личной информации.

Позже стало известно, что Ивашина задержали на два месяца.

В МИД Украины отреагировали на ситуацию с журналистом.

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"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины", - подчеркнула пресс-служба ведомства.

В МИД потребовали беспристрастно рассмотреть дело Ивашина и пообещали "внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей к нему".

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