Беларусь выдворяет посла Польши из-за "проклятых солдат"

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.
Власти Беларуси решили выслать консула генконсульства Республики Польша в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат", сообщает МИД Беларуси во вторник, 9 марта.
В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.
"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - сказано в сообщении.
В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.
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"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - добавили в ведомстве.
Отношения Беларуси и Украины
- Дипломатические отношения Беларуси и Украины испортились после обвинений Лукашенко в августе прошлого года в адрес Украины и президента Зеленского в якобы финансовой поддержке белорусской оппозиции.
- В Киеве назвали такие обвинения необоснованными и напомнили Лукашенко о выдаче России боевиков ЧВК Вагнера. После этого в МИД сделали заявление о пересмотре дипломатических отношений с официальным Минском.
- 25 декабря 2020 года Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "банды Автуховича", которая, по его словам, везла тонны оружия через Украину на территорию белорусского государства.
- Лукашенко и окружение главы Беларуси являются фигурантами санкционных списков Запада из-за применения чрезмерной силы и насилия в отношении активистов в ходе протестных акций. ЕС 25 февраля продлил санкции против представителей белорусского режима до 2022 года.
- Официальный Киев и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь после 5 ноября 2020 года. Выборы президента страны 9 августа 2020 года государства считают недействительными.