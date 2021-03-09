Беларусь выдворяет посла Польши из-за "проклятых солдат"

Беларусь выгоняет посла Польши / @GpkGovBY

Власти Беларуси решили выслать консула генконсульства Республики Польша в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат", сообщает МИД Беларуси во вторник, 9 марта.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - сказано в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

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"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - добавили в ведомстве.

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