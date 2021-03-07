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"Комар носа не подточит": Лукашенко признался, о чем договорился с Путиным

7 марта 2021, 22:19
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Лукашенко конкретизировал, что речь шла о взаимодействии в формате Союзного государства.

Путин Лукашенко
Лукашенко поведал, о чем смог договорится с Путиным / Reuters

Непризнанный президент республики Беларусь Александр Лукашенко впервые подробно рассказал, о чем ему удалось договориться с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, пишет Белта.

На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере диктатор пожаловался на то, что вокруг его последней встречи с хозяином Кремля есть много домыслов. По его словам, 70% того, что сообщалось в СМИ на эту тему – "полная брехня и выдумки".

"Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", — сказал он.

Лукашенко конкретизировал, что речь шла о взаимодействии в формате Союзного государства. Он подчеркнул при этом, что никакой угрозы белорусскому суверенитету нет. Государства не собираются объединяться. Это никому не нужно.

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"Существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", — добавил он.

Лукашенко добавил, что по большинству дорожных карт российско-белорусской интеграции "нет никаких вопросов, их можно подписывать прямо сейчас". Впрочем, есть и проблемы. В частности, вероятность сближения налоговых систем двух стран.

"Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем". Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе посмотрим новации российские", — отметил он.

Примером для других госорганов назвал Лукашенко сотрудничество между Минобороны и МИД РБ и РФ.

"Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно", — пообещал узурпатор.

Интеграция, по его мнению, должна быть такой, чтобы никакой из этих стран были не страшны западные санкции.

"Слушайте, 150 млн человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать", — заявил Лукашенко.

Очень пристально лидеры проанализировали вопрос кооперации, в частности, предприятий военно-промышленного комплекса. А вот о новых кредитах, утверждает Лукашенко, он с Путиным не говорил. Дескать, ему они и не нужны. Только попросил "Газпром" поучаствовать в модернизации комбината "Гродно Азот". Если россияне откажут, сказал диктатор, белорусы построят и сами. Не могли не затронуть Путин и Лукашенко тему обороны. Беспокоит их НАТО.

"Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", — настаивает бессменный лидер РБ.

Отношения Беларуси и Украины

новости России Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси
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