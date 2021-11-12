В Беларуси разбились российские десантники

В Беларуси разбились десантники из РФ

В беларусском городе Гродно во время учений разбились два российских военнослужащих, которые прыгали с парашютом. Погибли офицер и солдат срочной службы, сообщает Telegram-канал BYPOL.

"Сегодня (12 ноября, - ред.) при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне Гожский в Гродненском районе произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, российские десантники прибыли в Гродненский район в пятницу, 12 ноября, для "совместных учений" с белорусами.

"Как сообщило Минобороны Беларуси, это "проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы", - отмечает издание.

В NEXTA Live пояснили, что "военной деятельностью" в белорусском военном ведомстве называют защиту границ Литвы и Польши от мигрантов.

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Как сообщал Главред, в конце сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины установили, что Россия не возвращает все свои военные подразделения в пункты прежней дислокации после завершения боевых учений Запад-2021. В маневрах были задействованы 19 батальонно-тактических групп, которые появились в качестве усиления, как на российской, так и на белорусской территориях. В каждой группе – около тысячи человек, и они выполняют задачи в Южном военном округе, в районах, приближенных к украинским границам.

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