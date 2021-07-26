Десант на юге Украины и захват острова змеиный: Саакашвили раскрыл новые планы Путина

Статья Путина показала, что Москву интересуют не "Новороссия" или Донбасс, а Киев – Саакашвили / GettyImages

Россия активно наращивает силы вокруг Украины, что напоминает грузинский сценарий 2008 года. Используются большие силы и средства. Идет и идеологическая подготовка, о чем свидетельствует публикация президента России Владимира Путина. В Кремле могут рассматривать два плана по украинскому государству. Первый заключается в попытке захвата острова Змеиный с последующим размещением комплексов ПВО С-400 и полноценным вторжением в систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса. Второй сценарий – это высадка российских войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальнейшее наступление на южный фланг украинского государства. Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Россия продолжает наращивать военные силы вокруг украинского государства. Ситуация напоминает обстановку в 2008 году, когда произошла российско-грузинская война. Вкладываются большие ресурсы, что свидетельствует о серьезных намерениях россиян.

Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине"То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году (в Грузии – ред.). Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", - считает Саакашвили.

Вторым фактором, по мнению чиновника, является публикация Путина об Украине. В ней указано, что Москву интересует не "Новороссия" или же Донбасс, а конкретно Киев. Впервые там указано об острове Змеиный, и это может свидетельствовать об одном из планов вторжения россиян, который предполагает размещение ракет с целью вторжение в систему ПВО государств НАТО.

"Второе – идет идеологическая подготовка. То есть Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Письмо Путина, где он говорил про Киев (речь, вероятно, о статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев")… Идея, что не Новороссия, не Донбасс, а что основной целью является Киев – Путин четко написал в этом письме. В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт", - считает Саакашвили.

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Другой сценарий, по его мнению, предполагает высадку российских войск с последующим наступлением на южный фланг украинского государства.

"В сентябре после завершения учений НАТО высадка войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев. И, исходя из успеха операции, дальнейшее наступление на Украину, особенно на южный фланг Украины", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

Заявления Саакашвили об агрессии России

Украинский политик, третий президент Грузии Михаил Саакашвили ранее говорил, что если РФ пойдет на новую войну против Украины, Москва попытается захватить Мариуполь, Херсон и Одессу. Однако, по его мнению, в такой ситуации все будет зависеть от поведения США.

Саакашвили заявлял, что бывший глава ЦРК Петреус призывал Украину освободить оккупированный Донбасс и присылал ему подробный план таких действий. Однако президент Петр Порошенко не отреагировал на эту идею.

Также Саакашвили рассказал о том, что Запад настаивал на том, чтобы Украина не реагировала на российскую агрессию России в ходе событий, связанных с оккупацией Крыма.