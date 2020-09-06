В Беларуси снова рухнул мобильный интернет

О работе интернета в Минске на ПК не сообщается/ Reuters

Белорусская столица, где в воскресенье, 6 сентября, проходит новая акция протеста, вновь осталась без мобильного интернета – доступ ко всемирной глобальной сети запрещен по просьбе официального Минска.

В аккаунте белорусского мобильного оператора А1 в микроблоге Twitter сообщают, что ограничения, введенные по просьбе белорусских властей, будут действовать в течение определенного периода времени.

Когда конкретно заработает мобильный интернет – не сообщается.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - подчеркнули в пресс-службе мобильного оператора.Читайте такжеБронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко

Напомним, в связи с протестами в Беларуси власти начали применять политику блокировки интернета на территории страны еще 9 августа – в день президентских выборов, которые, согласно официальным данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко.

Белорусы жаловались на сбои в работе интернета и 11 августа. Власти в ответ заявляли о кибератаках, тогда как правозащитники называли ситуацию "интернет-шатдауном" и считали, что это спланированное явление.

Кроме того, отключали интернет и 30 августа во время проведения оппозицией Марша мира – одной из самых массовых протестных акций белорусов.

Добавим, сегодня в Минске проходит новая политическая акция, в рамках которой белорусские граждане митингуют против режима Лукашенко. В центр города власти стянули военную технику.

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