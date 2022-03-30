В Белом доме назвали главное условие встречи Байдена с Путиным

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В Белом доме прокомментировали вероятность встречи президентов Соединенных Штатов и России.

Джо Байден будет готов к встрече с Владимиром Путиным после отказа Москвы от агрессии и при условии деэскалации и приверженности дипломатии, пишет The Guardian.

Как уточнила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, прямые переговоры американского лидера с руководителем Кремля будут возможны "только в том случае, если заранее будут даны определенные гарантии".

"Это будет зависеть от того, о чем хочет поговорить президент Путин. Мы очень четко дали понять, что должна быть ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент пойдет на такой разговор", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, во время выступления в Польше Байден на весь мир назвал Путина диктатором. Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.

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