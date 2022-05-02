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В Берлине резко высказались о скандальном заявлении Лаврова

2 мая 2022, 19:24

Берлин назвал его слова абсурдным распространением российской пропаганды, которая не нуждается в комментариях.

Сергей Лавров
В Германии назвали заявления Лавова абсурдными / Reuters

Власти Германии резко отреагировали на заявление Сергея Лаврова о том, что евреи якобы "самые ожесточенные антисемиты".

Так, официальный Берлин назвал его слова абсурдным распространением российской пропаганды, которая не нуждается в комментариях.

"Распространяемая Сергеем Лавровым российская пропаганда не нуждается в комментариях. Это абсурдно", - цитирует официального представителя правительства Германии Штеффена Гебештрайта France 24.

Скандальное заявление Лаврова

Ранее Главред писал о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он заявил, что Адольф Гитлер якобы имел еврейскую кровь, а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". В Украине и Израиле возмутились таким заявлениям российского министра иностранных дел.

Такое заявление Лавров озвучил в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", его слова после этого процитировало МИД РФ.

"Он (президент Владимир Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но Гитлер тоже имел еврейскую кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – сказал Лавров.

В Израиле резко отреагировали на заявление Лаврова

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид у написал Twitter, что такие высказывания "возмутительны и непростительны".

"Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил Лапид.

При этом в Министерстве иностранных дел Израиля вызвали для объяснений российского посла.

"Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова Министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства с Евро-Азии", – отметили в израильском ведомстве.

Напомним, ранее Лавров отверг планы военно-политического руководства РФ подогнать завершение войны против Украины ко Дню победы. Он заявил, что сроки завершения войны РФ подгонять под даты не будут.

Ранее в ОП потролили Лаврова за бред в объяснении агрессии против Украины. Лавров заявил, что РФ напала на Украину якобы потому, что страны мира изнывают под гнетом западных стран, неразрывно связанных с расизмом и изоляцией

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