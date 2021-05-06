В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро

В Рио-де-Жанейро много жертв при перестрелке в метро / pexels.com

В метро бразильского города Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и подозреваемыми в торговле наркотиками, в результате погибли 25 человек.

Как сообщает местное издание Globo, стрельба произошла в ходе операции полицейского спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью – в северной части Рио.

В сообщении подчеркивается, что среди жертв перестрелки – один офицер полиции Андре Фриас, который скончался в результате ранения в голову. При этом ранение получили два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

В результате перестрелки погибли 24 подозреваемых в торговле наркотиками.

Бразильские журналисты пишут, что число погибших в ходе спецоперации в Рио рекордное с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в двух американских штатах произошло две стрельбы, в которых погибли шесть человек.

В городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) три человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе на вечеринке.

О гибели троих человек также сообщила полиция округа Принс-Джорджес штата Мэриленд.