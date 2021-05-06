В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро

Стрельба произошла в метро Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В метро бразильского города Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и подозреваемыми в торговле наркотиками, в результате погибли 25 человек.
Как сообщает местное издание Globo, стрельба произошла в ходе операции полицейского спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью – в северной части Рио.
В сообщении подчеркивается, что среди жертв перестрелки – один офицер полиции Андре Фриас, который скончался в результате ранения в голову. При этом ранение получили два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.
В результате перестрелки погибли 24 подозреваемых в торговле наркотиками.
Бразильские журналисты пишут, что число погибших в ходе спецоперации в Рио рекордное с 2016 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в двух американских штатах произошло две стрельбы, в которых погибли шесть человек.
В городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) три человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе на вечеринке.
О гибели троих человек также сообщила полиция округа Принс-Джорджес штата Мэриленд.