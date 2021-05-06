УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро

6 мая 2021, 19:47
Прослушать новость
Остановить

Стрельба произошла в метро Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Кровавая перестрелка произошла в метро в Бразилии
В Рио-де-Жанейро много жертв при перестрелке в метро / pexels.com

В метро бразильского города Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и подозреваемыми в торговле наркотиками, в результате погибли 25 человек.

Как сообщает местное издание Globo, стрельба произошла в ходе операции полицейского спецподразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью – в северной части Рио.

В сообщении подчеркивается, что среди жертв перестрелки – один офицер полиции Андре Фриас, который скончался в результате ранения в голову. При этом ранение получили два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

В результате перестрелки погибли 24 подозреваемых в торговле наркотиками.

Бразильские журналисты пишут, что число погибших в ходе спецоперации в Рио рекордное с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в двух американских штатах произошло две стрельбы, в которых погибли шесть человек.

В городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) три человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе на вечеринке.

О гибели троих человек также сообщила полиция округа Принс-Джорджес штата Мэриленд.

Бразилия перестрелки Рио-де-Жанейро
Сейчас вы просматриваете новость «В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала самый опасный орех для организмаВрач назвала самый опасный орех для организма Певец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после разводаПевец Дзидзьо сказал, что оставит жене Славе после развода Что нельзя делать в праздник Георгия: приметы, традиции, поздравленияЧто нельзя делать в праздник Георгия: приметы, традиции, поздравления Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафаВещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Илларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через УкраинуИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

Последние новости

21:34
СМИ узнали, кому грозит новый санкционный удар СНБО
21:05
Гороскоп на 7 мая 2021 года: особенности дня, и когда сбудется сон Видео
21:02
Синоптик назвала дату потепления в Украине – пока дожди и холод Видео
20:59
В США сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО Видео
20:25
У Кравчука рассказали о решении важного вопроса на переговорах по Донбассу Видео
Реклама
20:20
Блинкен ответил на вопрос о новом оружии для Украины и предупредил РФ Видео
20:15
Разработчики Days Gone показали красоты ПК-версии игры Фото
20:05
Леся Никитюк отреагировала на секс-скандал с Константином Меладзе
19:48
Блинкен после визита в Украину резко высказался в адрес России Видео
19:47
В Бразилии погибли 25 человек при перестрелке в метро Видео
19:43
Как определить размер пениса мужчины по его лицу Видео
19:33
Врач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте Видео
19:11
Спешите бесплатно забрать приключенческую игру в Epic Games Store Видео
19:02
Появились дата выхода, сюжет и финальный трейлер фильма Тихое место 2021 Видео
18:59
У Зеленского потроллили Порошенко после встречи глав фракций с Блинкеном Видео
18:56
Кулеба рассказал о важных договоренностях с Блинкеном Видео
18:43
Расширенное издание Метро: Исход получило дату выхода на консолях Видео
18:32
Самый большой музыкальный фестиваль лета перенесли на 2022 год
18:12
Что готовят на Радоницу: меню и рецепты поминальных блюд Видео
17:57
В Украине повысят цены на алкоголь: планы Минэкономики Видео
Реклама
17:56
Блинкен сделал громкое заявление об участии США в Крымской платформе Видео
17:54
Microsoft впервые перерисует иконки в Windows со времён 95-й версии
17:17
Sony совместно с HBO запустила производство сериала по Bloodborne Видео
17:02
В "красной" зоне карантина остается одна область Украины: что изменилось Видео
16:45
Стало известно, на каких условиях студенты Мариуполя смогут получать стипендии
16:43
Радоница в 2021 году: какого числа и что делать Видео
16:30
Лучшие игры-головоломки онлайн, которые увлекут вас надолго
16:16
Ермак раскрыл сроки и формат переговоров советников нормандской четверки Видео
16:10
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
16:08
Дима Комаров показал, какая на самом деле жизнь мусульманских женщин
16:06
Когда День святого Николая Вешнего: что делать в его праздник в мае
16:02
Степанов назвал вероятную дату запуска COVID-паспортов в Украине Видео
15:21
Брюссель обновил перечень стран, из которых можно ездить в ЕС: что с Украиной
15:19
Дима Комаров впервые раскрыл закулисные подробности нового проекта
15:15
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами Видео
15:10
Смертельный пожар в Виннице: мощное пламя охватило офисный центр Видео
15:09
На Одесчине перевернулась лодка с пограничниками, погиб офицер Видео
15:05
В Sony нашли способ решить проблему дефицита PlayStation 5
15:00
Появились подробности съемок фильма про темнокожего Супермена по комиксам
14:57
Ко Дню Независимости на границе с Румынией заработает новый КПП "Дьяковцы"
Реклама
14:45
Релиз ожидаемого платформера Psychonauts 2 состоится уже очень скоро Видео
14:36
Большую часть Украины накроют дожди с грозами: синоптик назвал сухие области Видео
14:28
Постоянная усталость: шесть признаков того, что это связано с едой Видео
14:16
В Украине подорожает хлеб: эксперт озвучил цифры Видео
14:12
Сельдереевый сок: ученые доказали четыре преимущества для здоровья Видео
14:02
"Конституционное право. Мне пох*й": в центре Киева активист угрожал копам Видео
14:02
Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном "подколол" русских Видео
13:55
"Техника РФ до сих пор стоит у границ Украины": Блинкен дал военное обещание Украине Видео
13:45
Ведущая 1+1 после развода отправилась в путешествие с подругами
13:31
Пора срочно проверить сердце: семь ранних "маячков" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять