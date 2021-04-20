В Брюсселе уточнили, сколько войск собрал Кремль на границе с Украиной

Офис дипломатии Евросоюза опубликовал уточненные данные по поводу того, какое количество войск сосредоточил Кремль вблизи границы России и Украины.
В Евросоюзе уточнили, что на границе с Украиной и в захваченном Россией Крыму Кремль сосредоточил более 100 тысяч своих военных. Об этом сообщает портал Euronews.
В понедельник, 19 апреля, по итогам видеоконференции руководителям МИД Евросоюза, на которой министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба проинформировал коллег из Евросоюза о наращивании войск РФ, руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в захваченном Крыму.
Но, позднее офис Борреля опубликовал расшифровку текста заявления дипломата на пресс-конференции, в которой исправил "более 150 тысяч" на "более 100 тысяч" военнослужащих. И никто не стал указать причину внесения изменений.
На пресс-конференции Боррель говорил, что не может предоставить источник происхождения этих данных, но подчеркнул ‒ нынешнее военное развертывания российской армии на границе с Украиной является крупнейшим за последнее время.
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Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.
- Пентагон призвал Россию прекратить провокации на украинской границе включая Крым, и прояснить намерения по отношению к Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.