В Брюсселе уточнили, сколько войск собрал Кремль на границе с Украиной / Reuters

В Евросоюзе уточнили, что на границе с Украиной и в захваченном Россией Крыму Кремль сосредоточил более 100 тысяч своих военных. Об этом сообщает портал Euronews.

В понедельник, 19 апреля, по итогам видеоконференции руководителям МИД Евросоюза, на которой министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба проинформировал коллег из Евросоюза о наращивании войск РФ, руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в захваченном Крыму.

Но, позднее офис Борреля опубликовал расшифровку текста заявления дипломата на пресс-конференции, в которой исправил "более 150 тысяч" на "более 100 тысяч" военнослужащих. И никто не стал указать причину внесения изменений.

На пресс-конференции Боррель говорил, что не может предоставить источник происхождения этих данных, но подчеркнул ‒ нынешнее военное развертывания российской армии на границе с Украиной является крупнейшим за последнее время.

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