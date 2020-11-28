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В ЕС последовала реакция на убийство "отца иранской бомбы"

28 ноября 2020, 20:02

Европа считает происшествие тяжким преступлением.

Евросоюз, Европарламент
Евросоюз отреагировал на убийство физика-ядерщика в Иране / Reuters

В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который имел отношение к разработке баллистических ракет.

"27 ноября 2020 года в иранском Абсарде в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", — сказано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

В Евросоюзе призвали не провоцировать конфликт, а приложить максимум усилий во избежание эскалации конфликта.

"В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не может быть в чьих-либо интересах", — отмечается в заявлении.

Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

  • В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.

  • "Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - сказал Рухани.

  • По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого. "Наши враги знают о храбрости иранского народа, и это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время" - добавил он.

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