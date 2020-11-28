В ЕС последовала реакция на убийство "отца иранской бомбы"

Евросоюз отреагировал на убийство физика-ядерщика в Иране / Reuters

В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который имел отношение к разработке баллистических ракет.

"27 ноября 2020 года в иранском Абсарде в результате серии насильственных нападений были убиты иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц. Это преступное деяние противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС", — сказано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

В Евросоюзе призвали не провоцировать конфликт, а приложить максимум усилий во избежание эскалации конфликта.

"В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не может быть в чьих-либо интересах", — отмечается в заявлении.

Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее: