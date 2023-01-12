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В феврале Украина ждет крупного наступления РФ, нужно усилить ВСУ и дать им танки – президент Литвы

12 января 2023, 18:03
Войскам Украины следует предоставить боеприпасы, чтобы они могли стрелять по врагу без каких-либо ограничений, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа, ВСУ
Армию Украины крайне важно усилить танками и БМП - Науседа / Коллаж УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Уже в феврале Украина ожидает крупного наступления войск оккупанта России. Поэтому мир должен усилить боевую мощь ВСУ и предоставить Киеву боевые машины пехоты и танки. Украинским войскам нужны и боеприпасы, чтобы они могли стрелять по вражеским силам без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщает LRT, он выразил мнение, согласно которому война России против Украины вступает в решающую стадию. Наступление оккупантов ожидается в феврале, поэтому украинским войскам нужны БМП и танки.

"Сегодня война вступила в решающую стадию. Украинцы ожидают крупного российского наступления в феврале. Поэтому крайне важно усилить боевую мощь Украины боевыми машинами пехоты и танками, - сказал Науседа.

Также он добавил, что Литва готова продолжать оказывать военную помощь Украине. При этом Киеву нужно предоставить множество боеприпасов, чтобы силы обороны Украины могли беспрепятственно стрелять по российским оккупантам.

"В последнее время боевые машины пехоты находятся в движении, причем поставки осуществляются сразу из нескольких стран. Что касается танков, я также надеюсь, что будут приняты все необходимые решения для того, чтобы украинская армия могла оснащаться современными танками. Им также нужны боеприпасы, которыми они смогут стрелять без каких-либо физических или количественных ограничений", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что агрессор Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк.

Оккупанты больше не располагают ресурсами, которые позволяли бы затягивать войну против Украины. Как полагает Данилов, украинское государство ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что войска РФ, согласно прогнозам, в ближайшее время осуществят попытку захвата всей Донецкой области. При этом захватчики по-прежнему будут способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупант Россия может не надеяться на повторение сценария 2014 года, чтобы после паузы вновь начать захватывать украинские территории. По словам Подоляка, Украина ставит перед собой цель выхода на свои границы по состоянию на 1991 год.

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Другие новости:

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