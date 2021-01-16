В Германии партия Меркель избрала нового главу

Армин Лашет может стать новым канцлером Германии / Reuters

Премьер Северного Рейна – Вестфалии Армин Лашет избран новым лидером ХДС. В сентябре он может повести партию на парламентские выборы вместо Ангелы Меркель, чтобы в случае победы стать новым канцлером Германии.

Как сообщает DW, кандидатуру Лашета в субботу, 16 января, поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.

Его соперниками в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Во втором туре голосования участвовали Лашет и Мерц.

Отметим, Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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