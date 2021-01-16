В Германии партия Меркель избрала нового главу

По итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.
Премьер Северного Рейна – Вестфалии Армин Лашет избран новым лидером ХДС. В сентябре он может повести партию на парламентские выборы вместо Ангелы Меркель, чтобы в случае победы стать новым канцлером Германии.
Как сообщает DW, кандидатуру Лашета в субботу, 16 января, поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.
Его соперниками в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Во втором туре голосования участвовали Лашет и Мерц.
Отметим, Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Преемник Меркель - о чем сообщалось ранее:
- В феврале 2020 года глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель и громогласно заявляла о намерении стать "бундесканцлерин" в 2021 году - сразу после официального окончания срока полномочий Меркель - внезапно отказалась от этого решения.
- Действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии.
- Уже тогда фаворитом на пост главы ХДС СМИ называли премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.