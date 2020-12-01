В Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – Bild

Северный поток-2 берут под защиту / Reuters

В Германии предпринимают шаги по созданию специального фонда для защиты газопровода Северный поток — 2 от санкций США.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники, будет сформирована организация по защите климата. Ее планирует создать Мануэла Швезиг — премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Уточняется, что фонд хочет назвать газопровод будет классифицировать газопровод Северный поток-2 в качестве одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании.

Также организация планирует создать специализированное коммерческое предприятие, которое будет работать только в целях завершения строительства российского газопровода. С помощью этого предприятия немецкие компании, которым угрожают санкции США, будут законно взаимодействовать с Россией.

Создатели фонда планируют, что ни одна организация напрямую не будет взаимодействовать с Северным потоком-2, что поможет избежать давления со стороны Вашингтона.

Отметим, реализация проекта Северный поток-2 была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.