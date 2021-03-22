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В горном массиве России лавина снесла группу туристов

22 марта 2021, 21:48
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Туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте. Среди туристов могут быть пострадавшие.

В России сошла лавина

В России в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла снежная лавина. Под завалами могут находиться как минимум 15 человек, пишет Медуза.

Туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте. По словам председателя Оленегорска Олега Самарского, среди туристов могут быть пострадавшие.

В российском Интерфаксе отметили, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы. На место происшествия отправились спасатели с мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

Схождение лавин в России - о чем шла речь ранее:

  • Вечером 8 января в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков. Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.
  • В понедельник, 18 января, лавина накрыла горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, Россия. В момент происшествия там могло находиться от 4 до 12 человек.

новости России туристы лавина
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