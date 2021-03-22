В горном массиве России лавина снесла группу туристов

В России сошла лавина

В России в Мурманской области в горном массиве Хибины сошла снежная лавина. Под завалами могут находиться как минимум 15 человек, пишет Медуза.

Туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте. По словам председателя Оленегорска Олега Самарского, среди туристов могут быть пострадавшие.

В российском Интерфаксе отметили, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы. На место происшествия отправились спасатели с мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

Схождение лавин в России - о чем шла речь ранее: