В Госдепе США сделали важное заявление о передаче власти

Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 24 ноября, заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

По словам Помпео, он сделает все, что "требуется согласно закону", пишет Reuters.

"Сегодня мы начали процесс, выполняя решение GSA, и сделаем все, что требуется по закону. Мы добьемся этого", - сказал Помпео.

Это означает, что у команды Байдена теперь будут федеральные средства и официальный офис для осуществления его перехода до тех пор, пока он не вступит в должность 20 января.

Процесс передачи дел начался после того, как Администрация общих служб (GSA), которая занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

Ранее в Пентагоне также сообщили, что получили уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.

Тем временем стало известно о планах Байдена на первые 100 дней президентства. Об этом сообщает РИА Новости в своем Телеграм-канале.

В частности, новая администрация США будет:

активно бороться с эпидемией коронавирусаґ;

Байден намерен отменить некоторые указы Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью людей;

Байден планирует внести в Конгресс США закон об иммигрантах, который позволит получить гражданство 11 миллионам человек.

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Выборы в США - последние новости:

Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

При этом Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. Он заявил, что продолжит бороться в судах.

Верховный суд штата Невада признал победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Байден получил шесть голосов от выборщиков этого штата.

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате.

Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена – он получил 16 голосов выборщиков.