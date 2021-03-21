В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США

В Госдуме считают, что Байден может передать власть Харрис уже в ближайшее время / Фото Reuters

Слова хозяина Белого дома Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, можно расценить как один из признаков ухода главы американского государства со своего поста уже в ближайшее время, сказала член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина информагентству РИА Новости.

В частности, ранее американский президент Джо Байден, представляя Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболевания Атланты, пошутил, что вице-президент умнее его, и передал ей слово.

"Хочу уступить слово моему вице-президенту, которая умнее, чем я", - сказал Байден. Харрис в ответ рассмеялась и заявила, что ей нечего добавить.

В российской Госдуме считают, что эту ситуацию можно трактовать как появление еще одного признака передачи власти от Байдена к Харрис, причем уже в скором времени.

"Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время", - подчеркнула Панина.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

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