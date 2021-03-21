В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США

Похоже, что вице-президент США Камалла Харрис может в скором времени возглавить американское государство, уверяет Елена Панина.
Слова хозяина Белого дома Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, можно расценить как один из признаков ухода главы американского государства со своего поста уже в ближайшее время, сказала член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина информагентству РИА Новости.
В частности, ранее американский президент Джо Байден, представляя Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболевания Атланты, пошутил, что вице-президент умнее его, и передал ей слово.
"Хочу уступить слово моему вице-президенту, которая умнее, чем я", - сказал Байден. Харрис в ответ рассмеялась и заявила, что ей нечего добавить.
В российской Госдуме считают, что эту ситуацию можно трактовать как появление еще одного признака передачи власти от Байдена к Харрис, причем уже в скором времени.
"Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время", - подчеркнула Панина.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине
Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина
- Президент США Джо Байден 17 марта в интервью американскому телеканалу ABC согласился с мнением журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей. Также американский глава государства сказал, что Путин "заплатит цену" за вмешательство Москвы в американские выборы.
- На следующий день, 18 марта, Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для проведения дальнейших консультаций по поводу того, как послед данной ситуации выстраивать отношения с Вашингтоном.
- Позже президент России Путин ответил на слова Байдена. Политик пожелал ему здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот так и называется".
- При этом Путин решил вызвать Байдена на публичные дебаты и предложил провести разговор в прямом эфире.
- У Байдена заявили, что президент США уже говорил с Путиным по телефону, поэтому дискуссия не состоится.