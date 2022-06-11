В Грузии закатили истерику из-за статуса кандидата в члены ЕС, сравнив Украину с "попрошайкой"

Ираклий Гарибашвили / УНИАН

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что в случае негативного решения Еврокомиссии по поводу европейских перспектив его страны, он оставляет за собой право "поднять завесу".

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять завесу" и сказать все", - заявил он, правда не уточнив, что именно имеет в виду, сообщают Новости-Грузия.

При этом премьер также отметил, что статус кандидата для Грузии "имеет символическое значение".

"Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля", - пояснил свою позицию Гарибашвили.

При этом грузинский чиновник также сделал прозрачный намек в сторону Украины.

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций….мы не попрошайничаем", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.

В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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