В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине

Женщина переживала кризисный период.
На севере Италии в городе Верона 56-летняя гражданка Украины выпала из окна, когда находилась в гостях в доме у знакомой пожилой пары.
Как сообщает итальянское издание Сorriere del Veneto, правоохранители констатировали, что женщина покончила жизнь самоубийством.
По словам очевидцев, украинка в последнее время переживала крайне сложный психологический этап, находилась в депрессивном состоянии. В ванной комнате в ее доме были найдены пустые баночки из-под лекарств и огромное количество бутылок с алкоголем.
Свидетелями трагического инцидента стали соседи. Один мужчина стал непосредственным очевидцем происшествия. Полиция провела расследование и не нашла доказательств причастности к гибели украинки посторонних людей.
Погибшая в последнее время жила и работала в итальянской семье. Ее работодатели подтвердили, что она переживала сложный психологический период, поскольку очень хотела вернуться в Украину, но возможность для этого в ближайшее время отсутствовала.
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