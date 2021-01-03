В Италии украинка выпала из окна из-за тоски по родине

В Италии украинка совершила самоубийство / Фото: REUTERS

На севере Италии в городе Верона 56-летняя гражданка Украины выпала из окна, когда находилась в гостях в доме у знакомой пожилой пары.

Как сообщает итальянское издание Сorriere del Veneto, правоохранители констатировали, что женщина покончила жизнь самоубийством.

По словам очевидцев, украинка в последнее время переживала крайне сложный психологический этап, находилась в депрессивном состоянии. В ванной комнате в ее доме были найдены пустые баночки из-под лекарств и огромное количество бутылок с алкоголем.

Свидетелями трагического инцидента стали соседи. Один мужчина стал непосредственным очевидцем происшествия. Полиция провела расследование и не нашла доказательств причастности к гибели украинки посторонних людей.

Погибшая в последнее время жила и работала в итальянской семье. Ее работодатели подтвердили, что она переживала сложный психологический период, поскольку очень хотела вернуться в Украину, но возможность для этого в ближайшее время отсутствовала.

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