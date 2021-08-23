В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту

Пожар, который вспыхнул в Афганистане в аэропорту Кабула, возник из-за перестрелки американских военных с неизвестными вооруженными людьми.

Погиб один афганский охранник воздушной гавани, еще трое получили ранения, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По данным издания, перестрелка началась после того, как снайпер за пределами аэропорта открыл огонь по афганским охранникам. Около 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Отмечается, что кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.

На данный момент ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.

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Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.

16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".