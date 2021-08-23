УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

23 августа 2021, 20:24
Прослушать новость
Остановить

Кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит.

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту

Пожар, который вспыхнул в Афганистане в аэропорту Кабула, возник из-за перестрелки американских военных с неизвестными вооруженными людьми.

Погиб один афганский охранник воздушной гавани, еще трое получили ранения, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По данным издания, перестрелка началась после того, как снайпер за пределами аэропорта открыл огонь по афганским охранникам. Около 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Отмечается, что кроме американских военных в перестрелке участвовали военнослужащие Германии. В результате обстрела один афганский военный был убит, еще трое получили ранения.

На данный момент ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.

Реклама

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.

16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

viber
Афганистан новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателейГороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недруговГороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недругов 80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости "Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под водуУгроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду

Последние новости

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

Реклама
19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение по оккупированному Крыму Видео

18:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

Реклама
16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

16:03

Пролетая над гнездом Путина: флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля Видео

16:00

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

15:47

В Кропивницкому флаг на самый высокий флагшток подняла дочь погибшего Героя Украины

15:46

Участники Крымской платформы приняли совместную декларацию: о чем договорились Видео

15:19

"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу Видео

15:18

В Запорожской области школьница лишилась детства и родила ребенка от насильника Видео

15:03

Цена биткоина стремительно ползет вверх после многомесячного спада: как долго это продлится Видео

14:57

На Львовщине открыли самый высокий флагшток области

14:56

"Поставить Россию на место": США сделали заявление на Крымской платформе Видео

14:53

Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни

14:53

В Борисполе туристы падали без сознания из-за задержки рейса Видео

14:30

"Антироссийское мероприятие": у Путина нервно отреагировали на саммит Крымской платформы Видео

14:30

Аденоиды: когда их нужно удалять и в чем опасность Видео

14:14

"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства Видео

13:54

Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы Видео

13:45

Украинская женщина-арбитр показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить (видео)

13:42

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

Реклама
13:36

80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Видео

13:12

Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел: что случилось

13:00

Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне Видео

12:48

Украинцы спасли от пожара два населенных пункта в Греции

12:33

"Моя родина": украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник прилетела в Киев

12:27

На Крымской платформе Зеленский выдвинул обвинение Москве и назвал путь деоккупации Видео

12:14

Лучшие фильмы независимой Украины - версия "Главреда" Видео

12:13

Фрукты и овощи: в чем главная разница для здоровья Видео

12:01

"Медузные бомбочки": туристы в Кирилловке устроили жестокое развлечение Видео

11:53

Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять