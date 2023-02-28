В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам внезапно пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов".

Стоит ли отправлять Украине истребители F-16: в Конгрессе сделали заявление: / коллаж фото ua.depositphotos.com

Комитет Палаты представителей (нижней палаты американского Конгресса) по делам вооруженных сил определил, что вариант с отправкой истребителей модели F-16 в Украину "не является разумным использованием ресурсов, которые необходимы для победы в бою". Об этом сообщает портал CNN по словам высокопоставленного "демократа" Адам Смита.

"Чистая правда — это цена попытки поднять F-16 и подготовить его к работе в Украине, даже если мы в основном говорили, что нет ничего более важного, чем эта единственная система вооружения, и тратили все наше время и все наши ресурсы на это. Делая это, в лучшем случае мы могли бы доставить в Украину несколько боеспособных F-16 в течение года, может быть, восьми месяцев, если мы действительно будем настаивать на этом", — сказал он.

По мнению Смита, без развертывания в Украине нужной инфраструктуры, F-16 обречены на "борьбу за выживание" в воздушных боях.

видео дня

"Вам нужно не только обучать пилотов, — сказал Смит. "Вы должны обучать механиков, у вас должны быть аэродромы, на которых может разместиться F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы заставить его работать", − подытожил он.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

Другие новости об истребителях: