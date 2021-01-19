"В Кремле засели негодяи": Навальный высказался о возвращении в Россию

Навальный написал сообщение из СИЗО / Reuters

Оппозиционер Алексей Навальный, которого вчера арестовали сразу после прибытия в Москву, написал из СИЗО, что не жалеет о своем возвращении на родину. Такое сообщение он оставил во вторник, 19 января, на своем аккаунте в Instagram.

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал из СИЗО, что не жалеет о возвращении в Россию.

"Всем привет из знаменитого спецблока Матросской тишины - Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался - русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс. Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", - написал Навальный.

Навальный отметил, что отказывается "мириться с беззаконием" со стороны власти РФ и "молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

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"Негодяи, засевшие в Кремле уже больше 20 лет, каждый день рисуют диаграммку - делят нас всех на три столбика: оболваненные; все понимающие, но молчащие и смирившиеся; те, кто отказывается молчать и борется как может. Третий столбик пугает негодяев. Когда он станет достаточно большим, их власть рухнет. Ну, а я просто изо всех сил стараюсь удержаться именно в этом столбике, несмотря на угрозы, попытку убийства и вот сейчас тюрьму", - написал Навальный, призвав россиян выбрать "правильный столбик".

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