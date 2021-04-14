В Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена

Вопросы будущей встречи Путина и Байдена нужно дополнительно обсудить по дипломатическим каналам, сказал Дмитрий Песков.
На данный момент вряд ли можно говорить о конкретном месте или времени встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена, так как вопросы пока не согласованы. Обсуждение вопросов встречи лидеров двух государств зависит от анализа реальной ситуации и последующих действий США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави", - цитирует спикера Кремля информагентство РИА Новости.Читайте такжеВ Белом доме рассказали о судьбе санкций против РФ после разговора Байдена и Путина
Также он подчеркнул, что пока о встрече Путина и Байдена говорить преждевременно, так как необходимо согласовать ряд организационных моментов и дальнейшие действия.
Переговоры Байдена и Путина
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Американский глава государства призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. При этом он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Кроме того, Байден предложил Путину провести встречу по вопросам американо-российских отношений на территории одной из европейских стран.
- Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что пока не время говорить конкретно о встрече Байдена и Путина. При этом она предположила, что переговоры могут состояться летом.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что тема и место встречи Путина и Байдена будут еще обсуждаться. На данный момент в Кремле рассматривают предложение американской стороны принять участие в саммите по климату.