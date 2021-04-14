В Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена

Встреча Путина и Байдена будет зависеть от дальнейших действий США - Песков / Reuters

На данный момент вряд ли можно говорить о конкретном месте или времени встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена, так как вопросы пока не согласованы. Обсуждение вопросов встречи лидеров двух государств зависит от анализа реальной ситуации и последующих действий США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави", - цитирует спикера Кремля информагентство РИА Новости.Читайте такжеВ Белом доме рассказали о судьбе санкций против РФ после разговора Байдена и Путина

Также он подчеркнул, что пока о встрече Путина и Байдена говорить преждевременно, так как необходимо согласовать ряд организационных моментов и дальнейшие действия.

Переговоры Байдена и Путина