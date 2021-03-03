В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси

Руководство Беларуси знает, какой ответ Литва даст на запрос о выдаче лидера оппозиции, полагают в литовском МИДе.
Замглавы Министерства иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что литовские власти не выдадут Беларуси лидера объединенной белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Белорусской руководство понимает, что любой запрос о выдаче Тихановской будет чисто ритуальным действием, рассказал замминистра во время телефонного разговора с DW.
Собеседник подчеркнул, что литовское государство не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям.
"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным… В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", – сказал Адоменас.
Ранее в Следственном комитете Беларуси сообщили, что инициировали экстрадицию Светланы Тихановской. На родине оппозиционерка объявлена в розыск.