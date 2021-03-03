В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси

Литовские власти не выдадут Светлану Тихановскую Беларуси, утверждают в МИД Литвы / Reuters

Замглавы Министерства иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что литовские власти не выдадут Беларуси лидера объединенной белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Белорусской руководство понимает, что любой запрос о выдаче Тихановской будет чисто ритуальным действием, рассказал замминистра во время телефонного разговора с DW.

Собеседник подчеркнул, что литовское государство не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным… В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", – сказал Адоменас.

Ранее в Следственном комитете Беларуси сообщили, что инициировали экстрадицию Светланы Тихановской. На родине оппозиционерка объявлена в розыск.