Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской

В СК Беларуси Светлану Тихановскую считают причастной к организации массовых беспорядков.
Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве.
В пресс-службе СК Беларуси уточнили, что в настоящее время Тихановская объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.
В СК также сообщили, что завершено расследование против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.
Как известно, в Беларуси Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в середине октября. Кроме того, генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета. Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.
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Выборы и протесты в Беларуси - о чем ранее писал Главред:
- 9 августа 2020 года на территории республики Беларусь состоялись президентские выборы, по итогам которых, по версии Центризбиркома, победу одержал многолетний глава РБ Александр Лукашенко.
- Оппозиция заявила о фальсификациях в рамках избирательного процесса и назвала победителем президентских выборов Светлану Тихановскую. После этого десятки и сотни тысяч белорусов вышли на улицы с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.
- В связи с давлением Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь и отправилась в Литву.
- 10 сентября Сейм Литовской республики принял решение о признании лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской избранным президентом Беларуси.
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.
- Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.