Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве.

В пресс-службе СК Беларуси уточнили, что в настоящее время Тихановская объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

В СК также сообщили, что завершено расследование против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.

Как известно, в Беларуси Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в середине октября. Кроме того, генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета. Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.

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