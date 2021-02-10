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В МИД Литвы высказались о российской вакцине и припомнили Донбасс

10 февраля 2021, 22:08

Власти страны не хотят, чтобы деньги налогоплательщиков поступали в бюджет страны-агрессора, от куда Россия берет деньги для войны на оккупированном Донбассе.

Российская вакцина
Литва отказалась от российской вакцины / Reuters

В МИД Литвы сообщили, что поддерживают официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от коронавируса, пишет агентство Delfi. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, пожалуй, не хотим платить деньги производителю, который потом на те деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины", - пояснил он.

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.

"Даже если значительная часть из них не сможет успешно пройти тесты и зарегистрироваться, на рынке все еще будет много вакцин", - добавил министр.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • В конце октября 2020 года стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.

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