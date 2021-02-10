В МИД Литвы высказались о российской вакцине и припомнили Донбасс

Литва отказалась от российской вакцины / Reuters

В МИД Литвы сообщили, что поддерживают официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от коронавируса, пишет агентство Delfi. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, пожалуй, не хотим платить деньги производителю, который потом на те деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины", - пояснил он.

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.

"Даже если значительная часть из них не сможет успешно пройти тесты и зарегистрироваться, на рынке все еще будет много вакцин", - добавил министр.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее: