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В МИД России обозвали Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

16 февраля 2022, 19:50

По ее словам, "это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов".

Захарова
Захарова раскритиковала Столтенберга / Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

В России якобы больше не воспринимают всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказала в среду, 16 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, сообщает Интерфакс.

"Нас не интересуют – честно, я вам правду могу сказать – вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась. Они уже нас больше не интересуют", – сказала Захарова.

По ее словам, "это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов".

"Это уже сбитый натовский летчик… Будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры ", – резюмировала спикер МИД РФ.

Запад выступил против ультиматумов России по Украине в НАТО

США, Североатлантический альянс и Россия в январе провели серию консультаций по вопросам безопасности. Дискуссии прошли на фоне стягивания Москвой войск к границам Украины и российских заявлений об угрозах НАТО своим кордонам.

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Россия требовала от Запада гарантий нерасширения НАТО, невступления Украины в Альянс и возвращения военной инфраструктуры блока к позициям по состоянию на 1997 год.

Представитель США на переговорах, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон не согласен с требованиями Москвы по Украине в НАТО и нерасширению Альянса на восток.

Делегат России, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва не будет нападать на Украину. Однако российское государство будет требовать гарантий, согласно которым Украина якобы никогда не вступит в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Украина, Грузия и Молдова могут в будущем вступить в Альянс. У России нет права вето на евроатлантическую интеграцию государств.

Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва пойдет на новое военное вторжение на территорию Украины, военно-политический блок Запада укрепит свое присутствие на восточном фланге Европы.

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НАТО Йенс Столтенберг Мария Захарова
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