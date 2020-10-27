В Минобороны России назвали главную цель "цветной революции" в Беларуси

Шойгу назвал цель "цветной революции" в Беларуси / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "цветная революция" в Беларуси имела целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства и внести раскол в отношения Минска с Москвой.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения", – цитирует РИА "Новости" заявление Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По его словам, они с белорусским коллегой Виктором Хрениным "решительно осуждают такие действия" и "считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран".

Шойгу полагает, что США с помощью технологии "цветных революций" "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран". Это подрывает международное право и игнорирует интересы суверенных государств, считает генерал.

"Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", – добавил Шойгу.

По его словам, обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной.

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие", – сказал министр обороны России.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", – добавил Шойгу.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.

25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.

25 октября истек срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.