В Минске обозленные силовики начали паковать студентов в автозаки

В Минске возобновились протесты / Reuters

В субботу, 17 октября, в Минске возобновились протесты против Александра Лукашенко. На улицы столицы Беларуси вышли студенты на марш молодости, и женщины. Но силовики продолжают мешать белоруссам выражать свою гражданскую позицию и пакуют людей в автозаки.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По информации, свыше 10 участников студенческого марша задержали в центре Минска.

После задержаний в центре Минска участники студенческого марша в знак протеста блокировали дорогу.

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