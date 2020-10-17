В Минске обозленные силовики начали паковать студентов в автозаки

После задержаний в центре Минска участники студенческого марша в знак протеста блокировали дорогу.
В субботу, 17 октября, в Минске возобновились протесты против Александра Лукашенко. На улицы столицы Беларуси вышли студенты на марш молодости, и женщины. Но силовики продолжают мешать белоруссам выражать свою гражданскую позицию и пакуют людей в автозаки.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
По информации, свыше 10 участников студенческого марша задержали в центре Минска.
После задержаний в центре Минска участники студенческого марша в знак протеста блокировали дорогу.
Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
Автор: Адриана Бубновская