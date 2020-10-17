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В Минске обозленные силовики начали паковать студентов в автозаки

17 октября 2020, 13:27

После задержаний в центре Минска участники студенческого марша в знак протеста блокировали дорогу.

Беларусь,протесты
В Минске возобновились протесты / Reuters

В субботу, 17 октября, в Минске возобновились протесты против Александра Лукашенко. На улицы столицы Беларуси вышли студенты на марш молодости, и женщины. Но силовики продолжают мешать белоруссам выражать свою гражданскую позицию и пакуют людей в автозаки.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По информации, свыше 10 участников студенческого марша задержали в центре Минска.

После задержаний в центре Минска участники студенческого марша в знак протеста блокировали дорогу.

Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

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