В Минске протестующие уходят от резиденции Лукашенко

Протестующие решили не трогать Лукашенко / Фото: TUT.BY

В Беларуси участники массовой акции протеста против фальсификации выборов президента вечером 23 августа ушли от Дворца независимости в Минске, который ранее пытались окружить.

"После продолжительного стояния толпы и силовиков первые решили расходится. Люди начали возвращаться обратно к стеле. Все это время в столице наблюдались перебои с интернетом (мобильным - ред.)", - сообщает портал onliner.by.

Ранее часть демонстрантов вплотную подошла к Дворцу независимости - рабочей резиденции президента Беларуси. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта.

Впоследствии на территорию Дворца независимости сел вертолет, на котором в резиденцию прилетел Александр Лукашенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.

В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".