В Минске силовики разогнали акцию протеста

В Минске разогнали акцию протеста / t.me/nexta_live

26 августа в столице Беларуси люди опять вышли на акцию протеста на площади Независимости. Но пришли силовики и разогнали митинг.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

По информации, на площадь Независимости пришел ОМОН. Часть протестующих оказалась окружена в Красном костеле.

По данным очевидцев, силовики окружили около 20 человек и никуда их не выпускают. Возможно, силовики ожидают прибытия автозака.

Чуть позже стало известно, что костел открыли, люди, которые были заблокированы внутри, смогли выйти.

Через некоторое время издание сообщило, что ОМОН уехал, только несколько человек патрулирует площадь Независимости. На площадь подтянулись люди с плакатами.

Как известно, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Читайте такжеЛукашенко использует НАТО для оправдания насилия - СтолтенбергНапомним, накануне в Минске на центральной площади состоялся митинг в честь неофициального Дня независимости, который завершился задержаниями демонстрантов и применением слезоточивого газа.

"Вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", — пишет издание TUT.BY.

О количестве арестантов не сообщается. Но в милиции заявили, что "производятся задержания в рамках административного процесса".

Участники акции держали бело-красно-белые флаги и плакаты. Шум протеста на площади пытались заглушить громкой музыкой.