В Минске титушки Лукашенко с дубинками жестко задерживали людей

Демонстранты, спасаясь, прыгали в воду.
В Минске 6 сентября после окончания Марша единства силовики начали массово задерживать участников акции протеста.
Как сообщает Tut.by, впервые в задержаниях принимали участие неизвестные лица в спортивной одежде, масках на лицах и с дубинками.
По словам очевидцев, возле Дворца Лукашенко силовики пытались задерживать людей, некоторые убегали от них и прыгали в озеро.
Впервые титушек увидели в начале проспекта Победителей, они начали жестоко задерживать людей и отводить их в автозаки. Правоохранители равнодушно наблюдали за происходящим. Демонстранты забегали в кафе, но агрессивных мужчин это не останавливало – они крушили в заведениях окна и двери.
Читайте такжеВ Беларуси обнародовали записи переговоров по НавальномуЖурналисты заметили, что действия титушек координировал начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) полковник Николай Карпенков. Как рассказывают свидетели, жестоко избивали даже лежачих демонстрантов.
В МВД заявили, что точное число задержанных неизвестно, а информацию о титушках проигнорировали. В ведомстве пообещали разобраться и заявили, что им ничего не известно об агрессивных людях в спортивной форме.
Правозащитники утверждают, что задержано 158 демонстрантов, однако информация является предварительной.
Протесты в Беларуси:
Напомним, страны Балтии первыми ввели санкции против режима Лукашенко. В санкционный список, ограничения которого предусматривают запрет въезда на территории Литвы, Латвии и Эстонии, попали 30 белорусских государственных деятеля, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко.
Кроме того, в Литве анонсировали расширение национального санкционного списка по режиму Лукашенко, в который входят уже 118 политиков и чиновников.
По сведениям зарубежных СМИ, в Евросоюзе уже готовы ввести санкции против 17 белорусских чиновников. Примечательно, политика Александра Лукашенко в них нет.