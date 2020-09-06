В Минске титушки Лукашенко с дубинками жестко задерживали людей

В Минске 6 сентября после окончания Марша единства силовики начали массово задерживать участников акции протеста.

Как сообщает Tut.by, впервые в задержаниях принимали участие неизвестные лица в спортивной одежде, масках на лицах и с дубинками.

По словам очевидцев, возле Дворца Лукашенко силовики пытались задерживать людей, некоторые убегали от них и прыгали в озеро.

Впервые титушек увидели в начале проспекта Победителей, они начали жестоко задерживать людей и отводить их в автозаки. Правоохранители равнодушно наблюдали за происходящим. Демонстранты забегали в кафе, но агрессивных мужчин это не останавливало – они крушили в заведениях окна и двери.

Читайте такжеВ Беларуси обнародовали записи переговоров по НавальномуЖурналисты заметили, что действия титушек координировал начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) полковник Николай Карпенков. Как рассказывают свидетели, жестоко избивали даже лежачих демонстрантов.

В МВД заявили, что точное число задержанных неизвестно, а информацию о титушках проигнорировали. В ведомстве пообещали разобраться и заявили, что им ничего не известно об агрессивных людях в спортивной форме.

Правозащитники утверждают, что задержано 158 демонстрантов, однако информация является предварительной.

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