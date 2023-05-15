"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойник

В 1990-х годах на оппозиционном мероприятии был человек, очень похожий на Лукашенко, что на тот момент изрядно удивило, сказал Андрей Санников.

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В Беларуси много типажей людей, похожих на Лукашенко - Санников / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Доподлинно неизвестно, есть ли двойники у так называемого "президента" Беларуси Александра Лукашенко, однако неоднократно доводилось встречать типаж людей, похожих на Лукашенко, даже среди оппозиции на митингах. Возможно, у Лукашенко действительно есть двойники, поскольку диктаторы склонны к паранойе. Об этом заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

В интервью Главреду он рассказал о том, что не знает, есть ли двойники у Лукашенко, однако людей, похожих на директора РБ, немало. Увидев такую личность можно испытать шок.

"Честно говоря, не знаю. Но одно могу сказать – я сам в Минске встречал людей-копий Лукашенко. Это такой типаж, который просто существует. Даже в оппозиции такой был – где-то в 90-х я немного даже обалдел, увидев его среди протестующих. Это был такой шок визуального восприятия. Так что не так и сложно их найти", - сказал Санников.

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По его слова, возможно, двойники у Лукашенко все-таки есть, поскольку диктаторы склонны к паранойям.

"Наверное, они есть, ведь у диктаторов паранойя – один чемоданчик за собой таскает и двойников использует, второй – при любом случае заставляет врать. Почему к нему одни силовики ближе, чем другие? Потому что они говорят о заговорах и убеждают Лукашенко, что они предотвращают все опасности. Как сейчас Тертель – главный гэбист Беларуси. Но и он прокололся, потому что начал угрожать наказанием за слухи о смерти Лукашенко и сам запустил этот слух", - подчеркнул Андрей Санников.

Что происходит с Лукашенко

Российские пропагандисты сообщали, что 9 мая директор Беларуси Александр Лукашенко после "парада победы" срочно покинул Москву. Пишут, что Лукашенко особо не участвовал в "параде" и не остался на банкете Путина. По информации россиян, до аэропорта главу Беларуси сопровождала машина скорой помощи.

В оппозиционном белорусском издании Наша Нива написали, что Лукашенко мог подхватить вирус, который поразил и его окружение.

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", - рассказал собеседник, близкий к службе протокола главы Беларуси.

Лукашенко перестал появляться на публичных мероприятиях в Беларуси. На день флага вместо него выступал премьер-министр Головченко. Заместитель председателя комитета Госдумы страны-агрессора России по делам СНГ Константин Затулин сказал, что Лукашенко заболел, однако речь не идет о серьезной болезни.

Смотрите видео, в котором Андрей Санников рассказал, что будет с Беларусью после ухода Лукашенко из власти

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