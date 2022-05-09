В Молдове оценили риски боевых действий на своей территории

Власти Молдовы оценили риск боевых действий на своей территории / facebook.com/NataliaGavrilitaPM

Риск военных действий на территории Молдовы является минимальным. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр страны Наталия Гаврилица, сообщает издание NewsMaker.

Глава правительства на совместной с генсеком ООН Гутерришем пресс-конференции заверила, что молдовские власти прилагают все усилия для ликвидации напряжения. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.

"Мы уже несколько раз опровергали новости о возможной мобилизации. Пока у нас нет ни одной причины для беспокойства и для того, чтобы прибегнуть к такой мере", – заявила премьер-министр.

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Генсек ООН прибыл в Кишинев 9 мая. Предварительно Гутерриш должен был встретиться с президентом Майей Санду, но переговоры сорвались из-за ее проблем со здоровьем. В конце концов генеральный секретарь встретился с Гаврилицей.

Отметим, что британское издание The Times ранее сообщало, что Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины.

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