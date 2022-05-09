В Молдове оценили риски боевых действий на своей территории

Молдовские власти прилагают все усилия для ликвидации напряжения. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.
Риск военных действий на территории Молдовы является минимальным. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр страны Наталия Гаврилица, сообщает издание NewsMaker.
Глава правительства на совместной с генсеком ООН Гутерришем пресс-конференции заверила, что молдовские власти прилагают все усилия для ликвидации напряжения. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.
"Мы уже несколько раз опровергали новости о возможной мобилизации. Пока у нас нет ни одной причины для беспокойства и для того, чтобы прибегнуть к такой мере", – заявила премьер-министр.
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Генсек ООН прибыл в Кишинев 9 мая. Предварительно Гутерриш должен был встретиться с президентом Майей Санду, но переговоры сорвались из-за ее проблем со здоровьем. В конце концов генеральный секретарь встретился с Гаврилицей.
Отметим, что британское издание The Times ранее сообщало, что Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины.
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